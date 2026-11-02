La aplicación oficial de alertas aéreas de Ucrania fue pirateada, según las autoridades ucranianas, y envió temporalmente falsas advertencias.

La aplicación mostró, entre otras cosas, falsas alertas para Kiev y otras regiones sobre un ataque nuclear y químico, así como sobre el peligro de combates callejeros, informó la Fuerza Aérea ucraniana el domingo por la noche.

Reacciones ciudadanas

Residentes de la capital ucraniana reaccionaron el lunes por la mañana:

"Todo ocurrió muy rápido. Me sorprendió, y después entendí lo que había pasado. En general, es un problema, absolutamente. Por un lado, uno puede reírse, pero, por otro, alguien consiguió acceso y pudo hackear el programa. Sin embargo, esto no provocó en la sociedad la reacción que quizá esperaban."

"En cuanto a las amenazas con armas nucleares o algo similar: al comienzo de la guerra, personalmente sí tenía ese tipo de temores, y eran bastante fuertes. Ahora tengo claro que nadie necesita algo así y que tampoco va a ocurrir. Porque, sencillamente, no tiene ningún sentido."

"Actualmente todos nos encontramos en una situación en la que, con todas las aplicaciones, incluida Telegram, somos vulnerables en términos de ciberseguridad. En este momento están hackeando todas estas cuentas."

Incidente en Rusia

Las alertas falsas desaparecieron poco después. Sin embargo, otros sistemas de alarma para la población y las sirenas antiaéreas siguieron funcionando.

Casi al mismo tiempo, una aplicación del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia también fue blanco de un ciberataque. Así lo informó la agencia estatal de noticias Tass a primera hora del lunes, citando al ministerio.

Por el momento no estaba claro si existía alguna relación entre los ataques informáticos contra las aplicaciones ucraniana y rusa.