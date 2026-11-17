El primer día de una conferencia de la ONU centrada en las armas autónomas letales, a menudo denominadas "robots asesinos", estuvo marcado por las objeciones de procedimiento de Rusia que bloquearon este lunes la adopción del orden del día.

La ONU acoge esta semana en Ginebra la séptima conferencia de revisión de la Convención sobre ciertas armas convencionales (CCAC) con el debate abierto sobre si regular esos sistemas de armas que eligen y atacan a sus objetivos sin control humano.

El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió las negociaciones con un llamado para que la comunidad internacional actúe para establecer un acuerdo vinculante que regule el uso de las "despiadadas" armas letales autónomas.

"Actúen para impedir el uso y la proliferación de estas armas despiadadas", afirmó Guterres en un video emitido en la apertura de la conferencia.

"Nunca debemos dejar de proteger a los civiles frente a la carnicería y la devastación causadas por los conflictos armados, ni de prevenir el sufrimiento innecesario", agregó.

Pocas horas después, cualquier avance fue bloqueado por una maniobra diplomática lanzada por Rusia que invocó objeciones de procedimiento para impedir que los observadores, entre ellos la Unión Europea, participaran en los debates, denunciando en particular el "comportamiento irresponsable" del bloque.

Esta iniciativa suspendió el avance de las discusiones, que se interrumpieron desde finales de la mañana. Ahora, las consultas a puerta cerrada deberán reanudarse el martes.

Algunos activistas sugirieron que esta maniobra buscaba esquivar las críticas por el supuesto uso de estas armas en Ucrania.

"Los Estados deben garantizar que Rusia, o cualquiera de los pocos gobiernos que están bloqueando los avances, no pueda tomar el futuro como rehén", reclamó Anna Hehir, responsable de gobernanza de la IA militar en el Future of Life Institute.

"Hay demasiado en juego", afirmó.

La conferencia reúne hasta el 20 de noviembre a los 128 Estados miembros de esta convención, donde las decisiones se toman por consenso, lo que dificultará el proceso de negociación.

Una amplia mayoría de Estados, respaldada por la ONU y numerosas oenegés, reclama un acuerdo internacional que imponga reglas claras sobre este tipo de armamento.

Pero un pequeño grupo de países, entre ellos Estados Unidos, Rusia e Israel, se opone a cualquier norma vinculante.

- "Jurídicamente vinculante" -

"Las nuevas tecnologías -en particular los sistemas de armas autónomas- plantean nuevos desafíos humanitarios, jurídicos, éticos y de seguridad", subrayó Guterres.

"Les insto a entablar negociaciones con miras a un instrumento jurídicamente vinculante para regular los sistemas de armas autónomas, que incluya prohibiciones y restricciones claras", pidió.

La organización humanitaria Human Rights Watch aseguró que si no se actúa con decisión en esta conferencia, la población civil quedará "peligrosamente expuesta".

Las armas autónomas existen desde hace tiempo, como es el caso de las minas antipersona, pero los avances en la inteligencia artificial hacen que muchos actores vean indispensable un marco normativo para regularlas.

La campaña "Stop Killer Robots", una coalición mundial de más de 300 organizaciones, ha reportado el uso y la prueba de sistemas de armas autónomas, especialmente en Ucrania.

"La necesidad de regular las armas autónomas ha adquirido una nueva urgencia" con los avances en inteligencia artificial, dijo Laurent Gisel, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El CICR insta a prohibir dos categorías: las "armas autónomas imprevisibles", cuyos efectos no se pueden prever o controlar adecuadamente, y aquellas diseñadas o utilizadas para atacar directamente a seres humanos.

Pero los observadores, dada la oposición de grandes potencias, ven poco probable que la reunión en Ginebra permita ni siquiera iniciar conversaciones sobre una regulación vinculante.

A finales de octubre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución con el apoyo de 164 Estados que insta a negociar normas sobre las armas autónomas.

Sin embargo, cinco países votaron en contra (Estados Unidos, Rusia, Israel, Corea del Norte y Bielorrusia) y nueve se abstuvieron, entre ellos Irán, China y Arabia Saudita.

Paralelamente, Washington propuso a principios de octubre un proceso de cinco años para elaborar un instrumento no vinculante, mientras que las oenegés y la Cruz Roja reclaman un plazo de un año.