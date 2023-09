Accidentes de tránsito, trampa mortal en República Dominicana

Casi tres mil personas murieron el año pasado en accidentes de tráfico en República Dominicana, uno de los países del mundo con mayor tasa de siniestralidad vial, donde el peatón, según un viejo dicho popular, "no es gente", y donde casi no hay bicisendas y las pocas existentes no se respetan.

El gobierno impondrá más inspecciones para prevenir accidentes, que son la segunda causa de muerte.