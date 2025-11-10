Miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD), detuvieron un vehículo que transportaba a 19 extranjeros de nacionalidad haitiana en condición migratoria irregular, en el municipio de Laguna Salada, provincia Valverde.

La operación fue ejecutada mediante labores de inteligencia y patrullaje que dieron con el vehículo Toyota Camry, color gris, placa A279126, conducido por un hombre identificado como José Abel Martínez Román, quien no portaba documentos de identidad al momento de la intervención.

En el interior del automóvil se encontraban 19 extranjeros, entre ellos 8 hombres, 9 mujeres y 2 menores de edad.

El conductor, los extranjeros indocumentados y el automóvil, fueron trasladados a la unidad militar correspondiente para los procedimientos establecidos por la ley y su posterior coordinación con las autoridades competentes.