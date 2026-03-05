El presidente Donald Trump calificó el miércoles el desempeño de Estados Unidos en la guerra contra Irán con un 15 en una escala del 10, afirmando que los líderes de la república islámica estaban siendo asesinados rápidamente y prometiendo seguir adelante.

Los comentarios de Trump se produjeron mientras el conflicto se extendía a su quinto día, con un submarino estadounidense hundiendo un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka y nuevas explosiones en Oriente Medio.

"Lo estamos haciendo bien en el frente de guerra, por decirlo suavemente. Alguien dijo en una escala del 10, ¿qué calificación le darían? Dije un 15", declaró Trump en una reunión de ejecutivos del sector tecnológico en la Casa Blanca.

"Estamos en una posición muy sólida ahora, y su liderazgo se está desvaneciendo rápidamente. Cualquiera que parezca querer ser líder, termina muerto".

Trump añadió que el arsenal de misiles balísticos de Teherán estaba siendo "aniquilado rápidamente".

Reiteró sus justificaciones para atacar a Irán, afirmando que Teherán estaba en camino de obtener un arma nuclear.

"Cuando los locos tienen armas nucleares, ocurren cosas malas", añadió Trump.

El líder estadounidense prometió que "continuaría adelante" con la campaña aérea conjunta con Israel que ya asesinó al líder supremo iraní, Alí Jamenei, en su primer día de mandato el sábado.

El gobierno de Trump ha enfrentado críticas tras días de mensajes contradictorios sobre la justificación de la guerra, dado que la campaña anterior del republicano se jactó de no iniciar "nuevas guerras".

- 'Pagando con sangre' -

Aún no ha explicado su plan para lo que sucederá después de la guerra ni ha dicho si desea un cambio radical en el gobierno iraní o si trabajará con los remanentes que negociarán con Washington.

Trump ha seguido una política de colaboración con figuras del gobierno venezolano tras el derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, y ha llegado a un acuerdo para extraer petróleo venezolano.

La Casa Blanca declaró el miércoles que el gobierno clerical de Irán estaba siendo "absolutamente aplastado" y que estaba "pagando con sangre", pero se negó a confirmar que Trump deseara un cambio de régimen en Teherán. Sin embargo, Trump está "considerando activamente" la participación de Estados Unidos en Irán tras la conclusión de la operación estadounidense-israelí contra el país, según declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Creo que es algo que el presidente está considerando y discutiendo activamente con sus asesores y su equipo de seguridad nacional", declaró Leavitt en una sesión informativa.

Leavitt también rechazó, calificándolos de "falsos", los informes de que Trump había acordado armar a la milicia separatista kurda en Irán para que pudieran alzarse contra el gobierno.

Sin embargo, confirmó que Trump había hablado con líderes kurdos. El Wall Street Journal informó que Trump estaba considerando apoyar a grupos kurdos.

Leavitt también afirmó que Estados Unidos e Israel esperaban un "dominio completo y total" del espacio aéreo iraní en las "próximas horas", haciéndose eco de comentarios previos del Pentágono.