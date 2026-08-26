Catorce bebés murieron en un incendio este miércoles en la maternidad de un hospital de la capital pakistaní, indicaron las autoridades, que atribuyeron el fuego a un aire acondicionado defectuoso.

El incendio fue declarado en el tercer piso del servicio de salud maternal e infantil del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS, siglas en inglés), indicó un comunicado publicado por la oficina del distrito de Islamabad.

"En total murieron 14 niños en el incidente", agregó el comunicado citando al primer ministro Shehbaz Sharif, quien pidió una investigación.

Los testigos presentes describieron escenas de caos, con una intensa humareda y vidrios rotos en el piso, y acusaron de lentitud a los servicios de emergencia. Afirmaron también que los guardías habrían impedido la salida de las personas del sitio.

Khurram Mehmood, de 40 años, dijo a la AFP que perdió a su bebé de tres días en el incendio, y que los rescatistas tardaron horas en llegar.

"Mi esposa estaba en la maternidad, sacaron a todo el mundo. Nosotros estábamos sentados en la carretera esperando ayuda", contó.

Aneeza Jalil, portavoz del centro médico, dijo que el incendio fue provocado por un problema eléctrico, y que se debió al aire acondicionado.

- "Devuélvanme a mi niño" -

La puerta de la unidad de cuidados intensivos neonatales estaba con llave, según Jaweria, una mujer que dijo haber perdido a su bebé en el incendio.

"No lo puedo creer. ¡Devuélvanme a mi niño! ¿Por qué los doctores dejaron allí a los niños?", reclamó Jaweria.

Abdul Ghafoor, un testigo, contó a AFP que "el fuego se propagó muy rápidamente, había bebés de hasta un día". Según dijo, ingresó al hospital para salvar pacientes pero no pudo llegar al ala de la maternidad.

"Había una humareda negra adentro y los pacientes estaban atrapados (...) Los rescatistas tardaron dos horas en llegar", agregó.

Sohail Ashraf, comisario jefe de Islamabad, aseguró que los rescatistas y policías llegaron al sitio "inmediatamente", logrando controlar el incendio.

No obstante, una testigo que no se identificó aseguró que la seguridad del hospital "no dejaba a la gente salir; los guardias los detenían".

"La gente debió romper la puerta y los equipos de rescate rompieron los vidrios para controlar el incendio", sostuvo esta testigo.

Una madre con manchas de hollín en las manos cargaba a su bebé de 10 días afuera del hospital.

"La gente gritaba, había humo negro. Corrimos para salvar nuestras vidas, gracias a Dios mi bebé está a salvo", declaró a la AFP Shagufta Parveen.

Talal Chaudhry, viceministro del Interior, declaró a la prensa que las autoridades abrirían una investigación, pero negó que los rescatistas hubieran tardado en llegar, como señalaron varios testigos.

"Lo que ocurrió es triste pero no hubo ninguna negligencia en lo que respecta a las operaciones de rescate", declaró, y aseguró que los equipos llegaron al hospital en seis minutos.

El organismo de la ONU para la infancia, Unicef, urgió "revisar y fortalecer los estándares de prevención de incendios y seguridad en las instalaciones de salud, para asegurar que cada madre y cada niño puedan recibir el cuidado que requieren en un ambiente seguro".

Las deficientes leyes de seguridad y códigos de construcción hacen que los incendios sean frecuentes en los edificios de Pakistán.