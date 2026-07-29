La mujer señalada por las autoridades como presunta responsable de la muerte de una joven de 24 años, durante un incidente ocurrido en el sector Antonio Guzmán en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, se entregó voluntariamente la tarde de este martes en la Dirección Regional La Altagracia de la Policía Nacional.

Se trata de Rubelly Solimán Herrera, quien era requerida para fines de investigación y fue presentada por su abogado, Modesto Castillo, ante las autoridades policiales, representadas por el vocero regional, Jhovinson González. La víctima es Melanie Stacy Castillo Dino, de 24 años.

Durante la entrega, Castillo explicó que decidió presentar voluntariamente a su representada por considerar que el proceso debe desarrollarse dentro del marco del debido proceso y con respeto a los derechos del imputado. Afirmó que confía en el trabajo de la Policía Nacional y del Ministerio Público, y aseguró que la joven fue entregada en óptimas condiciones de salud, sin presentar lesiones ni heridas.

Al recibir a la imputada, el vocero policial agradeció la disposición del abogado para realizar la entrega y explicó que, como parte del protocolo, Rubelly Solimán Herrera será sometida a una evaluación médica por un especialista, quien certificará oficialmente las condiciones físicas en las que fue recibida por las autoridades.

Asimismo, González informó que el Ministerio Público, en coordinación con los investigadores de la Policía Nacional, continuará con las diligencias correspondientes para verificar los hechos, individualizar responsabilidades y determinar las circunstancias en que ocurrió el caso.

Tras su entrega, la imputada quedó bajo el control de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

Antecedentes

El hecho por el que Rubelly Solimán Herrera es investigada ocurrió la madrugada del lunes 13 de julio, cuando Melanie Stacy Castillo Dino, de 24 años, falleció tras recibir una herida de arma blanca mientras compartía con varias personas en un colmado del sector Pepe Rosario, en Higüey.

De acuerdo con las informaciones preliminares, la víctima recibió una estocada en el lado izquierdo del pecho, debajo del seno izquierdo. Posteriormente fue trasladada de emergencia en una motocicleta por varios amigos al Hospital Traumatológico de Higüey, donde ingresó pasadas las 2:00 de la madrugada. Sin embargo, los médicos certificaron que llegó sin signos vitales.

Tras el crimen, las autoridades iniciaron las investigaciones y señalaron que la presunta agresora había abandonado el lugar. Con su entrega voluntaria, el Ministerio Público y la Policía Nacional continuarán el proceso investigativo para esclarecer el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de actuar con transparencia, responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales, garantizando que todas las actuaciones se desarrollen conforme al marco legal vigente.