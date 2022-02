Nadal se dice contento de haber disfrutado otra vez del deporte al máximo nivel en Australia

Nadal se impuso en la final del torneo australiano el pasado domingo al ruso Daniil Medvedev, en un partido que se prolongó por más de cinco horas.



El español venía de sufrir varias lesiones y una infección por covid-19 a finales del pasado año.



A pesar de haber pasado a la historia y superar a Roger Federer y Novak Djokovic, el tenista de 35 años asegura que el número de trofeos conquistados, no es algo que le quite el sueño.



SOUNDBITE - Rafael Nadal, tenista (18 segundos en español):

"¿Quiero ser el que tenga más Grand Slams al final de la carrera de nosotros tres (Djokovic, Federer y él)? Porque al final hay que ser claros, a día de hoy somos nosotros tres, sí. Me encantaría. ¿Me obsesiona o me frustra la idea de no serlo? Cero".



Los próximos compromisos de Nadal son el Abierto de Acapulco, en México e Indian Wells, en Estados Unidos.

