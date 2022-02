Woods todavía ve "un largo camino" para regresar al golf de alto nivel

La superestrella del golf Tiger Woods se mostró confiado en que volverá a la alta competencia en la PGA sin precisar la fecha y el torneo, a casi un año del accidente automovilístico que le provocó severas lesiones en las piernas.



"Puedo volver, sí", dijo Woods este miércoles en la víspera del Genesis Invitational en el Riviera Country Club, donde el 15 veces campeón de torneos de Grand Slams es el anfitrión del torneo.



Wooods, de 46 años, reiteró que no prevé jugar un calendario completo del Tour de la PGA de Estados Unidos y admitió que hasta ahora no tiene idea de cuándo estará listo para regresar.



"Ojalá pudiera decir en lo que estoy jugando", señaló Woods. "Quiero saber, pero no lo sé".

Los comentarios de Woods reducen las expectativas de que podría hacer un regreso milagroso para el Masters de Augusta en abril.

