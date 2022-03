La Premier League retira a Abramovich, dueño del Chelsea, el permiso de dirección de club

El club no puede vender entradas para sus partidos ni vender mercancía en sus tiendas

La Premier League retiró el sábado al propietario ruso del Chelsea, Roman Abramovich, su permiso de dirigente.



La liga inglesa de fútbol señaló que su decisión se debió a la congelación de sus activos por parte del gobierno británico.



Sin embargo, el organismo precisó que la medida no tiene ningún impacto en la capacidad del club para entrenar y disputar partidos.



El jueves, el gobierno británico anunció nuevas sanciones contra varios empresarios rusos, por su presunta vinculación con el presidente Vladimir Putin, a raíz de la invasión militar de Ucrania.



Las autoridades permitieron al Chelsea continuar con su actividad deportiva pero con importantes restricciones: no puede vender entradas para sus partidos, ni artículos de mercadotecnia, y tampoco puede fichar jugadores ni renovar los contratos de sus futbolistas en nómina.



La venta del equipo, decidida por Abramovich antes de la congelación de sus activos, podría efectuarse, pero la luz verde del gobierno a la operación estaría condicionada a que el empresario no obtuviese ningún beneficio.