Camiseta de Kobe Bryant podría subastarse hasta en 7 millones de dólares

La casa de subastas Sotheby's espera alcanzar entre cinco y siete millones de dólares con la venta de una camiseta de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, muerto trágicamente en un accidente de helicóptero en 2020, anunció el jueves la empresa.



Este precio superaría el récord de 3.7 millones de dólares que se pagó en 2021 por la camiseta del icono de Los Angeles Lakers que ganó cinco campeonatos de la NBA y dos medallas de oro olímpicas y se situaría entre los artículos deportivos de colección más caros de la historia.



No obstante, el récord en un mercado que atrae cada vez más a ricos coleccionistas e inversores del mundo entero, lo ostenta una camiseta del capitán de la selección argentina Diego Maradona durante la Copa del Mundo de 1986, por el que se pagaron 9.3 millones de dólares en mayo del año pasado, y otra camiseta del número 23 de los Chicago Bulls, Michael Jordan, que lució cuando alcanzó el título de la NBA en 1998, adjudicada en 10.1 millones en septiembre de 2022.



La camiseta amarilla y violeta con el número 24 de Kobe Bryant, que vende una anónima propietaria, la llevó el jugador en 25 encuentros el año en que fue designado mejor jugador de la temporada regular (MVP, 2007-2008), según Sotheby's.



Es la misma camiseta que llevó el 23 abril 2008, cuando fue inmortalizado por los fotógrafos tras anotar un tiro de tres puntos contra los Denver Nuggets, agarrándose la camiseta y gritando la victoria... Una imagen que los grafiteros reprodujeron en las calles de muchas ciudades y en particular en Los Ángeles.



La última vez que fue vendida en una subasta fue en 2013 por 18,678 dólares.



Según Sotheby's, el contexto era diferente ya que entonces se desconocía que el jugador había llevado la misma camiseta en tantos encuentros ni que era la misma que dio origen a la "imagen que galvanizó al público después de la muerte trágica de Kobe".



A lo largo de la temporada, el jugador llevó "esta camiseta en 25 ocasiones en las que marcó 645 puntos", resumió a la AFP Brahm Wachter, que dirige el departamento de 'streetwear' y objetos de colección modernos de Sotheby's.



La camiseta, que se expondrá en Nueva York a partir del 1 de febrero, forma parte de la subasta on line de artículos deportivos de colección entre el 2 y el 9 de febrero.

