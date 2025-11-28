La pelota de Altice convirtió la redacción de Diario Libre en una fiesta beisbolera llena de energía y diversión, acompañada por tres de las mascotas oficiales de la Liga Dominicana de Béisbol.

El momento más esperado llegó cuando Tiguerito (Tigres del Licey), Rufo (Leones del Escogido) y Aguilita (Águilas Cibaeñas) protagonizaron la dinámica "El Cuestionario Viral", con ocurrencias y respuestas inesperadas.

Además de las bromas y sesiones de fotos, la pelota de Altice realizó rifas de boletas para los próximos partidos de la temporada otoño-invernal, motivando a los colaboradores a vivir la experiencia del estadio y apoyar a sus equipos favoritos.