Lidom
VIDEO | Mascotas de la Lidom desatan risas en la redacción de Diario Libre con el "Cuestionario Viral"

Tiguerito, Rufo y Aguilita sobrevivieron a la dinámica "El Cuestionario Viral", con ocurrencias y respuestas inesperadas

    La pelota de Altice convirtió la redacción de Diario Libre en una fiesta beisbolera llena de energía y diversión, acompañada por tres de las mascotas oficiales de la Liga Dominicana de Béisbol. 

    El momento más esperado llegó cuando Tiguerito (Tigres del Licey), Rufo (Leones del Escogido) y Aguilita (Águilas Cibaeñas) protagonizaron la dinámica "El Cuestionario Viral", con ocurrencias y respuestas inesperadas.

    Además de las bromas y sesiones de fotos, la pelota de Altice realizó rifas de boletas para los próximos partidos de la temporada otoño-invernal, motivando a los colaboradores a vivir la experiencia del estadio y apoyar a sus equipos favoritos.

