Juan Marichal

VIDEO | Las armas de Juan Marichal, cuatro lanzamientos endiablados que brillaron en las Grandes Ligas

Marichal ya no tira piedras en el campo como en sus comienzos pero hoy nos regala una mini clínica para aprender un poco sobre los picheos que lo convirtieron en inmortal

    La recta en cuatro costuras es uno de los cuatro lanzamientos con los que Marichal dominó las Grandes Ligas y, ¡claro¡, la liga dominicana, en la que completó 32 partidos para el Escogido.

    Su pie que parecía tocar las nubes y el guante bajando a toda velocidad eran parte de su firma, de su estampa inolvidable de grandeliga. Pero su repertorio no era solo recta, que según él, y a falta de pistolas para medir la velocidad en la época, pasaba las 90 mph.

    Los lanzamientos "mañosos" de Marichal salían a veces por el lado del brazo y otras tantas parecían venir de algún lugar misterioso, indescifrable. La curva solían lanzarla con el mismo agarre de la recta, y el slider, esa especie de recta escurridiza la tomaba un poco fuera del centro (off center).

    Y aquí viene el grande, que le permitió acumular 243 triunfos en 16 campañas y ser el más ganador de los 60: el screwball. Un lanzamiento que agregó a su repertorio a fuerza de empeño, incluso modificando su mecánica para lanzar.

    Marichal, el inmortal, ya no tira piedras en el campo como en sus comienzos. Hoy nos regala una mini clínica, para que sus picheos sigan vivos mientras se juegue pelota en el mundo. 

