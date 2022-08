Lewandowski, "orgulloso" y consciente del desafío que le espera en el Barça

El delantero polaco Robert Lewandowski declaró estar "orgulloso" y consciente del "enorme desafío" que le espera en el FC Barcelona, club en el que fue presentado el viernes en el Camp Nou, a una semana del arranque de la Liga.



Fichaje estrella del verano, el atacante polaco fue traspasado por una duración de 5 años y por 50 millones de euros (50,8 millones de dólares) el pasado 19 de julio, procedente del Bayern de Múnich.



"Estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un desafío enorme, no solamente como goleador sino también para empujar a los otros jugadores a dar lo mejor de sí mismos", declaró el atacante de 33 años en rueda de prensa.



"Sé que estos últimos tiempos no han sido fáciles para el club pero sé que puedo ser mejor en el futuro con este equipo. Tenemos un potencial enorme", añadió.



El polaco fue aclamado por los aficionados sobre el césped del Camp Nou, en el que dio los tradicionales toques al balón vistiendo ya el número 9.



El presidente del Barça, Joan Laporta, estuvo presente al lado de su nuevo fichaje y espera mucho del exjugador del Bayern, autor de 344 goles en 375 partidos durante sus 8 años en el club bávaro. "Esta operación no fue fácil pero es un jugador que está muy comprometido con el Barça", reconoció el dirigente español.



Lewandowski debutó con los colores del Barça el pasado 24 de julio, en un Clásico amistoso ganado 1-0 en Las Vegas contra el Real Madrid, su gran rival.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.