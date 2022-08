Infantino visita Nicaragua y promete apoyo para desarrollo del fútbol

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometió apoyo para el desarrollo del fútbol en Nicaragua, nación que visitó este lunes y que está bajo la lupa de la comunidad internacional por cuestionamientos a su sistema democrático y detención de opositores.



"Estamos aquí para ayudar y también para hacer que el mundo se dé cuenta de lo que se hace en Nicaragua a nivel del fútbol", dijo el ítalo-suizo durante una rueda de prensa en el Estadio Nacional de Managua, inaugurado en 2011 y operativo, pero aún con partes inconclusas.



Nicaragua, que visita por primera vez, es la segunda escala de Infantino en su viaje por Centroamérica. El domingo estuvo en Costa Rica en la final del Mundial femenino Sub-20 y este mismo lunes emprendía viaje a Guatemala.



El presidente de la FIFA estuvo acompañado de una comitiva de expertos para hablar con la dirigencia local sobre planes para desarrollar el fútbol en Nicaragua.



Entre los temas abordados se prevé crear "un centro técnico de talentos" para atraer y formar a jugadores de ambos sexos que "tienen mucho potencial" en distintos puntos del país, mencionó.



El Estadio Nacional, en el sureste de Managua, "es muy particular, muy único con esas gradas en las montañas", comentó Infantino.



"La FIFA va a ayudar en temas como el estadio. Tiene que haber un Estadio Nacional digno de ese nombre. Tiene que ser un símbolo de un país, donde los jugadores estén orgullosos de jugar", comentó.



"Tenemos que hacer los trabajos que se necesitan con la ayuda del sector privado y del gobierno y todos los que quieran ayudar", agregó.



El jefe de la FIFA se declaró "impresionado" por la pasión de trabajo que demuestra la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut).



Una muestra de ello es el campeonato que el equipo femenino nicaragüense Sub-15 ganó en la liga B del torneo de Concacaf celebrado en Florida, Estados Unidos, en julio y agosto de este año.



"Esa es la demostración del trabajo que se hace en condiciones también difíciles", consideró.



"Se va mejorando. Se puede ganar un partido, pero ganar una medalla de oro no es un partido, es un torneo; necesitas la suerte pero sobre todo la pasión, deseo de ganar y todo eso lo tiene el pueblo y la gente de Nicaragua", concluyó.



Según la Fenifut, no estaba previsto un encuentro de Infantino con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.



Infantino viaja acompañado por miembros del equipo técnico de la FIFA como la estadounidense Jill Ellis, jefa del grupo asesor técnico para el futuro del fútbol femenino; el francés Arsene Wegner, jefe de Desarrollo Global del Fútbol y el italiano Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros.

