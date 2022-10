Investigación del fútbol femenino de EEUU revela práctica sistémica de abuso y agresión sexual

Un informe sobre las denuncias de mala conducta en el fútbol femenino de Estados Unidos encontró abuso sistémico y mala conducta sexual.



La investigación independiente publicada el lunes por la exfiscal general Sally Yates y el bufete de abogados King & Spalding descubrió abuso verbal y emocional así como conducta sexual inapropiada, incluido un patrón de "comentarios con carga sexual, insinuaciones sexuales no deseadas y contacto sexual coercitivo".



El informe de 172 páginas incluyó entrevistas con más de 200 jugadoras de la Liga Nacional Femenina de Fútbol y de fórmulas de abuso por parte de los entrenadores, manipulación y represalias para quienes presentaron problemas.



Según el documento los abusos en la liga de fútbol femenino de Estados Unidos tienen sus raíces en "una cultura más profunda" que "normaliza los abusos verbales de los entrenadores y difumina los límites entre estos y las jugadoras".



La investigación se inició tras un informe de 2021 de The Athletic sobre el comportamiento abusivo y conductas sexuales inapropiadas del exentrenador de los Portland Thorns, Paul Riley que no sufrió medidas severas tras las denuncias.



La investigación encontró que los equipos, los funcionarios de la liga y la Federación de Fútbol de Estados Unidos "repetidamente no respondieron de forma adecuada cuando se enfrentaron a denuncias.



El documento explica que integrantes de la Federación de Fútbol de EEUU (USSF) y de la Liga Nacional de fútbol femenino (NWSL) en condiciones de corregir el problema "permanecieron en silencio" lo que permitió que el entrenador abusivo pasara de un club a otro con comentarios positivos que ocultaban la mala conducta.



La Federación de Fútbol de EEUU dijo que ya se están tomando medidas para evitar que tales violaciones vuelvan a ocurrir.

