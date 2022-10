Selección de Australia condena el "sufrimiento" ligado a la organización de Mundial de Catar

La selección de fútbol de Australia se convirtió este jueves en el primer conjunto clasificado para el Mundial-2022 en criticar abiertamente a Catar por el no respeto de los derechos humanos que acompañó a la organización de la competición, que comenzará el 20 de noviembre.



Dieciséis miembros de la selección masculina australiana, que se halla en el grupo de Francia, al igual que Dinamarca y Túnez, aparecen en un escueto video explicando su toma de posición.



"Estos dos últimos años nos hemos dedicado a comprender y conocer mejor la situación en Catar", explican los futbolistas. "Nosotros no somos expertos pero escuchamos a organizaciones como Amnesty (International), la FIFA" y, "más importante, a los trabajadores extranjeros en Catar".



El video está acompañado de un comunicado de la Federación Australiana de Fútbol. "Agradecemos los progresos significativos y las reformas legislativas que tuvieron lugar en Catar estos últimos años para reconocer y proteger los derechos de los trabajadores y alentamos a todos los actores a proseguir en esta vía de las reformas", escribió la FFA.



"Sin embargo, también hemos tenido conocimiento de que el torneo fue asociado al sufrimiento de los trabajadores migrantes y de sus familias y eso no puede ser ignorado", prosigue el texto.



Football Australia también exhortó al pequeño emirato gasífero a mostrar mayor tolerancia hacia las relaciones homosexuales, que son actualmente ilegales en Catar.



Los capitanes de algunas selecciones europeas, como Inglaterra, Francia y Alemania, portarán durante el Mundial brazaletes con los colores arcoíris y el mensaje 'One Love' en el marco de una campaña antidiscriminación LGBT.



La llegada masiva de trabajadores extranjeros permitió a Catar preparar las infraestructuras necesarias a un año de uno de los mayores eventos deportivos del mundo. Fue necesaria la construcción de nuevas carreteras, un nuevo aeropuerto, una red ferroviaria a medida y siete nuevos estadios.



Según Amnesty International, estos trabajadores migrantes originarios especialmente de Bangladesh, Nepal e India recibieron salarios de miseria y trabajaron en condiciones muy precarias.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.