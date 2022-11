Siete selecciones europeas renuncian en el Mundial al brazalete inclusivo "One Love"

Los siete equipos europeos que habían previsto portar un brazalete coloreado "One Love" a favor de la inclusión y contra la discriminación durante el Mundial de Catar renunciaron el lunes a hacerlo frente a la amenaza de "sanciones deportivas".



Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza han renunciado por ello a que sus respectivos capitanes reciban una tarjeta amarilla por este brazalete, sintiéndose "frustrados" por la inflexibilidad de la FIFA.



Incialmente miembro de la iniciativa "One Love", Francia había anunciado en palabras de su capitán Hugo Lloris que no llevaría el brazalete.



Las federaciones explicaron que estaban listas para "asumir multas aplicables en caso de no respeto de las reglas sobre las equipaciones", pero que no pueden poner a sus jugadores "en una situación en la que puedan ser amonestados, e incluso tener que abandonar el terreno".



El reglamento sobre las equipaciones prevé que los capitanes lleven "los brazaletes proporcionados por la FIFA" durante las fases finales.



En caso contrario, el árbitro puede pedir al jugador que abandone el terreno para "corregir su atuendo", y si éste no respeta la consigna, puede ser amonestado.

