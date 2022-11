¿Confundido mientras ves los partidos del Mundial? Conoce algunas reglas que rigen el deporte rey

En un partido de fútbol se encuentran 2 equipos de 11 jugadores cada uno, un árbitro principal y dos asistentes. El partido se divide en dos tiempos de 45 minutos cada uno.



El balón debe tener una circunferencia no superior a 70 cm y no inferior a 68 cm. Su peso no debe ser superior a 450 gramos y no inferior a 410 gramos.



Un jugador sancionado con tarjeta roja es excluido del terreno de juego. Y además pierde el derecho a jugar al menos el próximo partido. Si un jugador acumula dos tarjetas amarillas en un mismo partido recibe la misma pena.



Si un jugador es sancionado con tarjeta amarilla durante dos partidos diferentes no es excluido inmediatamente del terreno de juego. pero no podrá jugar el próximo partido.



El conteo de tarjetas amarillas vuelve a cero al término de los cuartos de final.



En caso de empate en puntos entre varios equipos, se aplican criterios de desempate: como por ejemplo la mejor diferencia de gol o el comportamiento del equipo en términos de fair play.



Desde la Eurocopa 2016, la tecnología de Línea de Gol permite verificar si el balón rebasa o no en su totalidad la línea de meta. El sistema facilita el trabajo de los dos árbitros adicionales. Desde 2018, las principales competiciones cuentan también con el sistema de videoarbitraje, el VAR.



Para la Copa del Mundo de 2022 organizada en Catar se cuenta con una nueva herramienta denominada fuera de juego semiautomático.



A partir de los octavos de final, si al final del tiempo reglamentario hay empate, el partido se extiende media hora divida en dos tiempos de 15 minutos. Si al final del alargue sigue habiendo empate el partido se define por penales.



Si un equipo que califica a la fase final no puede participar, los organizadores pueden encontrar un equipo que lo reemplace tomando en cuenta los resultados de los equipos eliminados anteriormente.

