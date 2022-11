Japón vence a Alemania y firma la segunda gran sorpresa de Qatar 2022

Aunque estaba avisada por la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudita (2-1) el martes, y del empate 0-0 entre Marruecos y Croacia, Alemania cayó este miércoles contra Japón (2-1) y se complicó su andadura en el Mundial-2022, extremo que no quieren vivir en unas horas España y Bélgica.



En el estadio Khalifa de Doha, los nipones firmaron una remontada para la historia en el primer enfrentamiento del Grupo E.



Ilkay Gundogan puso por delante a Alemania con un tanto de penal en el minuto 33 pero Japón, que no tiró entre los tres palos hasta el 74, empató en el 75 gracias a Ritsu Doan y se llevó el partido en el 83 con una gran acción de Takuma Asano.



Otra vez volvió a tropezar el equipo germano, que hace cuatro años, en Rusia-2018, comenzó la defensa de su título de 2014 con una derrota 1-0 ante México y finalizó siendo eliminada en la fase de grupos.



Pese a que Catar-2022 comenzó sin sobresaltos, con los triunfos de Países Bajos (2-0) sobre Senegal y de Inglaterra (6-2) ante Irán, las sorpresas empiezan a acumularse.



El primer combinado en sufrirlas fue Argentina, a quien también le remontó el martes Arabia Saudita. Y este miércoles, en el primer turno de la jornada, la vigente subcampeona del mundo, Croacia, no lograba pasar del 0-0 contra Marruecos en un duelo de la llave F.



"Habrá sorpresas en este torneo, en parte porque la preparación es más corta", había reconocido el martes el español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica. Precisamente los 'Diablos Rojos' evitarán esa circunstancia este miércoles contra Canadá (19H00 GMT), después de que España choque contra Costa Rica (16H00 GMT).





- Boca cubierta -



El Alemania-Japón había comenzado caliente por su previa. Horas antes del comienzo, algunos medios anunciaron que el capitán germano, el arquero Manuel Neuer, portaría finalmente el brazalete de colores 'One Love' contra las discriminaciones.



Siete federaciones europeas, incluida la alemana, planeaban lucirlo en Catar pero renunciaron el lunes por la amenaza de "sanciones deportivas" de la FIFA que no fueron precisadas.



"Creo que debemos portar ahora el brazalete", había opinado el martes Robert Habeck, vicecanciller germano, en un programa televisivo en la cadena ZDF.



Finalmente, el gesto de protesta de la 'Mannschaft' consistió en que los jugadores se taparan la boca en la tradicional foto grupal previa al encuentro. Enfrente, en la tribuna del estadio Khalifa y sus 40.000 espectadores, observaba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



"Los derechos humanos no son negociables", escribió en Twitter la Federación Alemana de Fútbol (DFB) mientras se producía el gesto.



En la tribuna, la ministra alemana del Interior encargada de Deportes, Nancy Faeser, sí lució el brazalete. Compartió la foto en Twitter y luego se puso una prenda de abrigo.



Con su triunfo, Japón lidera momentáneamente la llave E, en la que también está España, que inicia ante Costa Rica su camino en busca de un segundo título mundial.



"Nuestro objetivo es ir hasta la final, si es posible", lanzó el martes el seleccionador español Luis Enrique, autoproclamado "líder" de una 'Roja' muy rejuvenecida.



Con 'Lucho', España alcanzó las semifinales de la Eurocopa el año pasado y sin una gran estrella en sus filas, aunque los talentosos Pedri, Gavi o Ansu Fati asumen la herencia del juego de pases 'tiki-taka', que vivió sus mejor días con el equipo que se coronó en Eurocopa-Mundial-Eurocopa entre 2008 y 2012.





- Lucas Hernández la cruz, Son la cara -



Costa Rica y su arquero Keylor Navas, suplente en el París SG, prometen no ponérselo fácil a España, con la esperanza de revivir la epopeya de 2014 que llevó a los 'Ticos' hasta cuartos de final.



Tras las notables bajas, antes de iniciar el campeonato, del francés Karim Benzema o el senegalés Sadio Mané, las enfermerías siguen siendo desafortunadamente noticia.



La Federación Francesa de Fútbol anunció que su defensa Lucas Hernández, lesionado el martes contra Australia, sufre una rotura de ligamento de la rodilla derecha y estará varios meses sin jugar.



De su lado, Harry Kane va a someterse a un escáner, anunciaron varios medios británicos. El capitán y delantero inglés está tocado en el tobillo derecho por un golpe que recibió en el duelo contra Irán.



Las buenas noticias están en los campos base de Uruguay y Corea del Sur. La estrella Son Heung-min "puede jugar y podrá jugar" contra la Celeste el jueves, anunció el DT de la selección asiática, Paulo Bento.



El astro del Tottenham fue operado hace dos semanas tras sufrir una fractura en la cuenca del ojo izquierdo.



Diego Alonso, DT uruguayo, indicó en conferencia de prensa que su defensa Ronald Araujo "viene evolucionando de gran forma" de su lesión de aductores, aunque no aventuró cuándo podrá contar con él.