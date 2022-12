Festejos y un nuevo mural: en Argentina continúa el homenaje a los campeones del mundo

El arquero de la selección argentina campeona del Mundial de Catar-2022, Emiliano Martínez, convocó a los jóvenes guardavallas a conquistar "la cuarta estrella", al hablar este jueves ante una multitud en su ciudad natal, el popular balneario de Mar del Plata (sur).



"Tener la tercera estrella y ser el primer marplatense en lograrlo no solo es un orgullo para mí sino para todos los chicos, los arqueritos, que tengan el sueño de lograr la cuarta", dijo 'Dibu' Martínez.



La Albiceleste había ganado antes los mundiales de Argentina-1978 y México-1986.



Más de 100,000 personas, según los medios locales, se reunieron en el Paseo Hermitage, frente a la playa, para aclamarlo y mostrar carteles con las leyendas "Dibu, te amamos".



"Esto es algo hermoso, que a un arquero le hagan este reconocimiento, porque esto casi siempre se lo dan a los delanteros", dijo el guardameta que se convirtió en héroe e ídolo por sus acrobáticas atajadas ante delanteros en posición neta de gol y en las definiciones a penales.



Martínez (30 años) detuvo uno de los penales en la dramática definición en Doha. Tras un empate 2-2 con Francia en el tiempo regular y 3-3 en el alargue, Argentina se impuso 4-2 desde los doce pasos.



"Me fui a los 17 años a Inglaterra y cuando empecé en la selección mi sueño fue traerle un título a mi ciudad. Le di la Copa América (en Brasil-2021), ganamos la Recopa en Wembley a los campeones de Europa (Finalissima ante Italia) y les ganamos a los últimos campeones del mundo (Rusia-2018) en Catar", dijo el jugador que milita en el inglés Aston Villa.



El animador le preguntó sobre su atajada memorable a Randal Kolo Muani en el minuto final, con el marcador 3-3 y respondió: "Fue increíble porque veníamos 70 minutos controlando el partido. Creo que fue uno de los partidos que mejor jugamos. Ellos se agrandaron y tuvieron chance de ganarlo, pero hasta que la pelota no entre, no hay que festejar".



Martínez fue proclamado el mejor arquero del Mundial. Legisladores comunales presentaron un proyecto para que el estadio de la ciudad, José María Minella, pase a llevar su nombre.



El futbolista había estado el martes en el autobús del plantel para los festejos, pero no pudo llegar al centro de Buenos Aires por la aglomeración de más de cinco millones de personas.



Otros marplatenses célebres son Guillermo Vilas, considerado el mejor tenista argentino de todos los tiempos, y el fallecido compositor y músico de tango Astor Piazzolla.

