Edison Azcona está listo para el Mundial: "Yo soñé con esto desde chiquito"

Con 5 pies y 6 pulgadas, Edison Azcona no será el jugador más imponente del Mundial Sub-20 y tampoco de la Selección Dominicana de Fútbol; pero su calidad técnica y liderazgo sobre la cancha le hicieron ganar la banda de capitán al extremo que milita en la MLS con el Inter de Miami.

El capitán del combinado nacional recuerda con especial emoción la clasificación al Mundial que se celebrará desde este sábado en Argentina. Es la primera vez para Dominicana y para Azcona es un sueño hecho realidad.

"Yo soné con esto desde chiquito, poder llegar a un Mundial, un torneo así que el mundo entero lo esté viendo", describe con emoción el jugador que portará en dorsal número 10 es sus espaldas cuando Dominicana enfrente a Nigeria en el debut mundialista.





https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/170523rd-sub20-dia-17-mayo-mendoza31-5a0ba48a.jpg Edison Azcona en el segundo entrenamiento de la Selección Dominicana en Mendoza. (NELSON PULIDO / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/140523rd-sub20-dia-6-vs-ecuador15-3c0d73e0.jpg Azoca y Montes de Oca comparten la banda de capitán en la Selección Dominicana de Fútbol Sub-20. (NELSON PULIDO / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/110523sub20-ent-dia-3-arg-dom124-a1e50967.jpg Azcona ayuda a levantarse a Carboni, el 10 de la Selección Argentina en el Mundial Sub-20. (NELSON PULIDO / DIARIO LIBRE)

La responsabilidad de ser capitán

Para Azcona no es novedad portar el brazalete que lo identifica como capitán, pero en sus propias palabras sigue siendo un "gran honor y compromiso". El nativo de La Romana encara la tarea con la misma tenacidad con la que maneja el balón en la cancha, donde su agilidad y velocidad marcan el ritmo de la selección. "Es un orgullo poder tratar de motivarlos y hacer todo lo que esté en mi poder para mantenernos juntos y pelear cada partido los 90 minutos", señala al recordar su principal tarea.

Fe en el equipo

La configuración del grupo D, el llamado grupo de la muerte de Argentina 2023, no es algo que le quite el sueño a Azcona. Nigeria, Brasil e Italia son los rivales de República Dominicana, el "10" de la selección no le saca el cuerpo al reto. "Mi expectativa es pasar el grupo, este domingo vamos a salir a ganar, para tener posibilidad", afirmó antes de lanzar una dedicatoria especial a su tío fallecido hace dos años, "Este Mundial se lo voy a dedicar a él".