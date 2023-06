Mbappé niega que quiera fichar por el Real Madrid este verano

El delantero francés del Paris Saint Germain Kylian Mbappé ha desmentido este martes que quiera fichar por el Real Madrid este mismo este mismo verano.



"MENTIRAS... Cuanto más grande, más circula. Ya he dicho que voy a continuar la próxima temporada en el PSG, donde soy muy feliz", afirmó el jugador en su cuenta de Twitter.



Mbappé salió al pasó así de una información publicada en internet por el diario Le Parisien acerca de que la estrella francesa querría partir para Madrid ya este verano, aprovechando la reciente salida de Karim Benzema.



Según Le Parisien, el deseo de la estrella gala por vestir de blanco no es nuevo, pero este 2023 se presenta como una ocasión inmejorable al dejar libre su compatriota la posición de delantero centro.



Esta noticia se dio a conocer en medio de la tormenta desatada por un mensaje de Mbappé, difundido por el diario L'Équipe, en el que confirmaba que no activaría la opción de una temporada adicional establecida en su último contrato.



Posteriormente, el PSG manifestó su incomprensión y desencanto por el mensaje, pero el jugador ha asegurado hoy en un comunicado que ya desde julio del año pasado había anunciado al PSG que no prolongaría su estancia más allá de 2024, y que su carta solo era una confirmación.

