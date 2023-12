2023: El año de los nuevos horizontes para las estrellas del fútbol

El 2023 mostró un cambio de paradigma en el fútbol. Muchas estrellas dejaron de mirar a Europa como único destino y buscaron rumbos alternativos para sus carreras. El caso más resonante fue el de Lionel Messi, quien luego de salir campeón del mundo con Argentina, decidió dejar el PSG para recalar en el Inter Miami de la MLS.

Messi tuvo un impacto inmediato en Estados Unidos, llevando al equipo a alzar el primer título de su historia: el de Leagues Cup, un torneo conjunto con la liga mexicana. Aunque la temporada no terminó con una clasificación a los playoffs, el astro argentino brilló en la temporada de galardones: obtuvo su octavo Balón de Oro, su segundo premio The Best de la FIFA y también fue elegido Deportista del Año por la revista Time.

Medio oriente, el nuevo peso pesado del mercado

Tras el primer Mundial en un país árabe, una constelación de estrellas se mudó a Medio Oriente. El portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Neymar y el francés Karim Benzema fueron solo algunos de los jugadores que dejaron el fútbol europeo y engalanaron la liga de Arabia Saudita.

Sudamérica, destino para viejos conocidos

El fútbol sudamericano también recibió varios futbolistas que brillaban en el Viejo Continente. El brasileño Marcelo, que junto a Benzemá son los dos jugadores más laureados del Real Madrid, volvió al Fluminense, donde debutó en 2005. Y el desenlace no pudo ser mejor: en el mítico Maracaná, el equipo "tricolor" se consagró campeón de la Copa Libertadores por primera vez al vencer en la final a Boca Juniors, que meses antes había repatriado al uruguayo Edinson Cavani. Mientras tanto, Luis Suárez vivió una fugaz pero intensa aventura en Porto Alegre, guiando al Gremio a un impensado subcampeonato del Brasileirao, antes de salir por la puerta grande, en medio de rumores que lo vinculan al Inter Miami de su amigo Messi.

Campeones de estreno

En Europa, la Liga de Campeones también tuvo un monarca inédito: el Manchester City de Pep Guardiola. El equipo inglés se consagró en una tensa final ante el Inter de Milán. A nivel de selecciones no hubo grandes torneos, pero sí el comienzo de las Eliminatorias para el Mundial de 2026, en las que Brasil tuvo un año para el olvido. En octubre cayó ante Uruguay y dejó escapar un invicto de 37 partidos por las Eliminatorias Sudamericanas, el más extenso de la historia. Solo un mes después, perdió por primera vez como local en toda la historia de esta competición, y nada menos que ante su archirrival, Argentina. La "albiceleste" venía de cortar, también contra Uruguay, una racha de 14 partidos sin perder, que comenzó en su segundo partido por el Mundial de Catar.

Mientras los seleccionados buscan su clasificación para 2026, los dos Mundiales siguientes ya tienen sus sedes. El de 2030 se disputará en España, Portugal y Marruecos, con una antesala de tres partidos que se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay. Cuatro años después, la atención del mundo estará centrada en Arabia Saudita, que albergará por primera vez la Copa del Mundo.

España alcanzó la gloria del fútbol femenino. La "roja" se consagró campeona del Mundial disputado en Australia y Nueva Zelanda, tras vencer en la final a Inglaterra por 1 a 0. Aitana Bonmatí fue elegida la mejor jugadora del torneo, meses antes de conquistar su primer Balón de Oro. Sin embargo, la fiesta fue empañada por el presidente de la Federación, Luis Rubiales, quien durante la entrega de premios forzó un beso en la boca de la delantera Jenni Hermoso, ante las cámaras de todo el mundo. La actitud generó una indignación mundial y pedidos inmediatos de renuncia del directivo, quien duplicó la apuesta y afirmó que contaba con el consentimiento de la futbolista. El caso acabó en los tribunales como 'agresión sexual y coacción', además de una investigación de la FIFA sobre la conducta de Luis Rubiales, que dimitió de su cargo más de 20 días después del hecho.

La sombra de la guerrilla colombiana

Un drama azotó al fútbol mundial en la segunda mitad del año. Los padres del delantero colombiano del Liverpool Luis Díaz fueron secuestrados el 28 de octubre en la región de Barrancas, en la frontera con Venezuela. La madre fue liberada ese mismo día, pero su padre estuvo cautivo hasta el 9 de noviembre. La acción fue realizada por miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, en negociaciones de paz con el gobierno colombiano.