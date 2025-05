La internación domiciliaria durante la cual murió Diego Maradona fue una "puesta en escena" para mantenerlo "en un lugar oscuro, feo y solo", dijo este martes una de las hijas del astro del fútbol, Gianinna, en el juicio en Argentina por el fallecimiento de su padre.

La justicia busca determinar la responsabilidad en la muerte del Diez del equipo médico que lo atendía, tras una neurocirugía realizada semanas antes de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Para esto, el proceso que comenzó en marzo se ha enfocado en la calidad de la internación domiciliaria que cursaba Maradona.

La internación "fue una puesta en escena, una obra de teatro que nos montaron para seguir con lo que ellos tanto buscaban, que era seguir teniéndolo a mi papá en un lugar oscuro, feo y solo", dijo entre lágrimas Gianinna Maradona, de 35 años, ante un tribunal en San Isidro, al norte de Buenos Aires.

En su testimonio de casi siete horas, Gianinna no explicó cuáles podían ser los motivos de sus cuidadores para sostener este supuesto teatro en la casa de su padre en Tigre, cerca de San Isidro, donde murió el astro del fútbol de un edema pulmonar a sus 60 años.

- "Interés económico" -

Su abogado, Fernando Burlando, dijo al comenzar el juicio que hubo un "interés económico" tras la decisión de internar al Pelusa en un domicilio, sin especificar cuál.

En la audiencia de este jueves se reprodujo un mensaje de audio que el psicólogo imputado Carlos Díaz, un experto en adicciones, envió días antes de la muerte del Diez a la psiquiatra Agustina Cosachov, también imputada.

En el mensaje se sugerían preocupaciones más legales que médicas: "Aquí, el objetivo estratégico es pasarle la pelota a la familia (...) Es una forma de cubrirnos", dice el psicólogo en el extracto, lo que provocó murmullos de desaprobación en la sala.

Gianinna respondió que le daba "bronca (rabia) e impotencia" escuchar estos comentarios. "Confié que esta persona iba a poder ayudar a mi papá (...) Pero hablaban de plata y de pasarnos la pelota por si pasaba algo", sollozó.

Hacia el final de la jornada, Gianinna relató su proceso tras la muerte del padre: "Me quería morir, ir con él (...) Pude salir con ayuda psiquiátrica para volver a vivir sin que me doliera", dijo, al apuntar contra los administradores de los negocios de Maradona en vida.

Dalma y Gianinna Maradona

Paralelamente a esta causa, Dalma y Gianinna Maradona llevan otro caso judicial contra los administradores, a quienes acusan de haber robado millones de dólares a su padre mediante estafas.

- "Manipulación horrible" -

Durante la audiencia también se reprodujo una grabación de la reunión de principios de noviembre de 2020 en la que el equipo médico, la familia y otros integrantes del entorno de Maradona decidieron la internación domiciliaria. Gianinna, que participó de ese encuentro, rompió en llanto al escucharla.

Para ella, todo es "muy injusto". "Toda esa charla, todo lo que no sucedió, lo que se prometió y no se cumplió. Los responsables que hablaban ahí y aseguraron cosas que después no pasaron. Siento que fue una manipulación horrible", declaró.

"Desearía poder volver el tiempo atrás y sacarlos a todos cagando (echarlos a patadas)", añadió entre lágrimas.

Varios médicos declararon al inicio del proceso que la habitación donde murió Maradona "estaba muy sucia, muy desordenada" para una persona recién operada y que carecía de desfibrilador, entre otros equipos médicos.

Gianinna fue acompañada por su hijo Benjamín, su hermana Dalma y su madre y exesposa de Maradona, Claudia Villafañe. Tía y sobrino presenciaron la declaración abrazados, visiblemente conmovidos.

Médicos, enfermeros, la psiquiatra y el psicólogo son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente. Arriesgan entre 8 y 25 años en prisión de ser encontrados culpables.