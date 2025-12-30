La policía allanó este martes las sedes de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) en Buenos Aires en el marco de una investigación por supuesta evasión impositiva de una empresa vinculada a esa institución deportiva, constató la AFP.

El allanamiento se suma a operativos similares del que fueran objeto las sedes de la AFA en las últimas semanas en otra causa en la que se investiga a una financiera con lazos con esa entidad deportiva, también por supuestos delitos fiscales.

La AFA denunció ser víctima de una "campaña de difamación" en medio de una disputa con un empresario por la organización de partidos amistosos de la selección argentina de fútbol.

Además sostuvo que este empresario, impulsor de la denuncia, cuenta "con la anuencia del gobierno nacional, más precisamente del ministro de Justicia, (Mariano) Cúneo Libarona".

Este martes el departamento de investigaciones federales allanó las oficinas de la AFA en el centro de la capital argentina y también las de la sede que la organización posee en Ezeiza, 30 km al sur, el predio deportivo donde entrena la selección.

La justicia investiga por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero a la empresa TourProdenter a la que le adjudica haber hecho contratos millonarios con la AFA.

En una investigación paralela también se indaga si cometió delitos fiscales una financiera relacionada a la entidad deportiva, Sur Finanzas, cuyas sedes fueron objeto de múltiples allanamientos semanas atrás.

Reacciones y postura de la AFA frente a las denuncias

También se allanó el domicilio del propietario de TourProdenter, en un barrio privado al norte de Buenos Aires y se le prohibió abandonar el país.

Los detalles de la causa se mantienen en reserva bajo secreto de sumario.

La AFA rechaza en base a sus estatutos la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas, un modelo que apoya el presidente ultraliberal Javier Milei.

Hasta ahora, los clubes de fútbol en Argentina son asociaciones sin fines de lucro.

