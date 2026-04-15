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Dorny Romero
Dorny Romero

VIDEO | Dorny Romero fue el más tigre de la cancha y salvó a su equipo de una derrota en la Libertadores

Dorny Romero se avivó ante un descuido del guardameta rival y marcó el gol del empate cuando Bolívar caía ante el Deportivo La Guaira en la Copa Libertadores

    El fútbol no solo es de los más fuertes, también sonríe a los más vivos y el dominicano Dorny Romero se vistió de tigre para salvar a su equipo de una derrota en en la Copa Libertadores

    Bolívar, conjunto boliviano en el que milita Romero, caía como local ante el Deportivo La Guaira, pero en una verdadera demostración de viveza aprovechó el único descuido del guardameta rival para marcar un gol tan curioso como salvador.

    Escondido detrás del arquero venezolano Jorge Sánchez, que hasta el minuto 79 era una de las figuras del partido, Dorny Romero robó el balón cuando el golero venezolano reanudaba la acción y marcó con el arco vacío el 1-1 con el que cerró el marcador del partido.

    Arranque en frío

    Bolívar, conjunto boliviano en el que hace vida el dominicano Dorny Romero, suma tan solo un punto en dos partidos disputados, en un grupo en el que compite con el Deportivo La Guaira (VEN), Independiente Rivadavia (ARG) y un histórico de Brasil, Fluminense.

    Romero disputó los 90 minutos ante el cuadro venezolano y consiguió su primer gol en la competición en la que ha participado en dos encuentros. 

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