Colombia venció el miércoles 3-1 a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026, frente a miles de hinchas que colmaron el estadio Azteca, en Ciudad de México, en el partido que cerró la primera fecha del torneo.

Daniel Muñoz, Luiz Díaz y Jáminton Campaz anotaron por los cafeteros. Abbosbek Fayzullayev selló un empate temporal para los asiáticos.

Desarrollo y resultado del partido Colombia vs Uzbekistán

Muñoz marcó su primer gol mundialista en el minuto 41. El lateral entró sorpresivamente al área y remató con la punta del botín un centro de Lucho Díaz, cara a cara con el portero Utkir Yusupov.

El estelar delantero del Bayern Munich anotó el segundo a los 65', cinco minutos después de que el mediocampista Fayzullayev igualara para Uzbekistán, debutante en Mundiales.

"¡Olé... olé, olé, olé... Lucho, Lucho!", retumbó en el Azteca, donde los cafeteros fueron locales.

La mayoría del lleno absoluto de 80,824 espectadores vistió la tradicional camiseta amarilla de la selección cafetera. Era México pero parecía Colombia.

Gustavo Puerta robó el balón en el área de ataque y dejó que Lucho hiciera el resto.

El tanto opacó la celebración del gol de cabeza de Fayzullayev. Le quedó servido tras un lindo remate de Eldor Shomurodov, fallidamente defendido por Camilo Vargas.

"¡Vamos, vamos Colombia, que esta noche venimos a ganar!", gritó el Azteca inmediatamente después, como en otros tramos del partido.

Uzbekistán lució en general poco, con pelotazos largos a la nada y un juego muy defensivo, y agresivo hacia el final del compromiso.

Posiciones y próximos encuentros en el Grupo K

El tercer gol llegó en el descuento, a segundos del pitazo final. Un cabezazo certero de Jáminton Campaz a un centro de Cucho Hernández.

La victoria coloca a Colombia al frente del Grupo K, tras el sorpresivo empate 1-1, más temprano, entre Portugal y RD Congo.

Los Leopardos africanos serán su próximo rival, el 23 de junio en Guadalajara. Ese mismo día, los uzbekos encaran al equipo de Cristiano Ronaldo.

Alineaciones:

Uzbekistán: Utkir Yusupov - Rustamjon Ashurmatov (Jakhongir Urozov, 77), Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev - Behruzjon Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrulloev (Farrukh Sayfiev, 46) - Abbosbek Fayzullayev (Azizbek Amonov, 77), Eldor Shomurodov (Igor Sergeev, 90+3) - Oston Orunov (Dostonbek Khamdamov, 46). DT: Fabio Cannavaro.

Colombia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica - Jhon Arias (Kevin Castaño, 90+3), Jefferson Lerma - James Rodríguez (Jáminton Campaz, 72), Gustavo Puerta (Richard Ríos, 80), Luis Díaz (Andres Gómez, 90+3) - Luis Suárez (Juan Hernández, 80). DT: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)