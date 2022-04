Argentina creará fondo con ganancias extraordinarias por guerra de Ucrania

Argentina creará un fondo para recaudar ganancias económicas extraordinarias derivadas del aumento de los precios internacionales de las materias primas por la guerra en Ucrania, anunció este lunes el ministro de Economía, Martín Guzmán.



"Buscamos construir un mecanismo para garantizar que el shock de la guerra no tenga un efecto regresivo en nuestra sociedad, un impacto desigualador. En las próximas semanas vamos a convocar a las fuerzas productivas para trabajar en la construcción de este mecanismo para captar la renta inesperada", dijo en una alocución junto al presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, la sede del gobierno.



Contribuirán a este fondo aquellas compañías que tengan ganancias anuales netas imponibles superiores a mil millones de pesos (unos 8,5 millones de dólares), las que según el ministro representan "una fracción muy pequeña del entramado de empresas del país". Afirmó que en 2021, sólo 3,2% de las firmas alcanzaron ese nivel de ganancias.



El funcionario no dio señales sobre cuanto dinero podría recaudarse.



El sector que se ha visto beneficiado económicamente por la guerra en Ucrania es el de productores y exportadores de cereales, como el trigo y el maíz.



Otra condición para aportar al fondo es que esas empresas registren en 2022 "un aumento significativo de las ganancias". Además, se establecerá que si la renta inesperada se canaliza hacia la inversión productiva la contribución sera menor.



"Se busca capturar esa renta para poder llevar adelante el rol del Estado para atacar los problemas y tener una mayor inclusión social", explicó.



