Unión Europea debe avanzar en TLC con Mercosur antes de que "otros actores" lo hagan

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este lunes en Montevideo que los europeos están "plenamente" comprometidos en concretar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que debería alcanzarse antes de que "otros actores intervengan".



"La Unión Europea sigue plenamente comprometida con este acuerdo", dijo Borrell tras reunirse con el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, al margen del IV Foro de Inversión de la Unión Europea en Uruguay.



"¿Podemos seguir sin acuerdo?", se preguntó Borrell. Y él mismo respondió: "Eso hará que otros actores económicos intervengan. Estoy pensando en otros grandes actores que ya están teniendo un papel en el desarrollo económico de Uruguay. No es necesario mencionarlos, ya saben de quien estoy hablando... Los pasillos se llenan. Creo que está en el interés de los europeos demostrar una mayor voluntad de conseguir que el acuerdo llegue finalmente a buen sitio", resumió.



Uruguay, socio del Mercosur junto a Argentina, Brasil y Paraguay, negocia un tratado de libre comercio (TLC) con China a pesar de la oposición de Buenos Aires y Asunción, en una decisión que ha tensado la interna del bloque sudamericano fundado en 1991.



El jefe de la diplomacia europea dijo que con España en la presidencia de la UE, el 2023 será el momento para que "luego de muchos años de estar casi ultimado", el acuerdo finalmente se concrete.



El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur se viene negociando trabajosamente hace décadas, y registra magros avances desde 2019. El proyecto ha encontrado numerosas reticencias a lo largo del tiempo, desde cuestiones de protección comercial hasta -últimamente- ambientales, con fuertes choques entre Brasil y Francia por la conservación de la Amazonía.



"Incluso para la protección de los ecosistemas, es mejor que haya obligaciones mutuas que que no las haya. Es mejor un acuerdo que un no acuerdo", aseveró Borrell.



El representante europeo elogió en particular la emisión, la semana pasada, de un bono verde uruguayo, que por primera vez vincula la rentabilidad del capital al comportamiento ambiental del país.



"Yo soy un firme convencido de que este acuerdo es mutuamente beneficioso. En todos los acuerdos comerciales se gana y se pierde: se pierde en protección y se gana en mercado", resumió Borrell.



En la reunión que mantuvo con Lacalle Pou en la residencia presidencial, el alto representante europeo se refirió a la guerra en Ucrania, y agradeció la postura de Uruguay, que condenó la invasión rusa del país europeo.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.