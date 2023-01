Colombia anuncia que no concederá nuevos contratos de gas y petróleo

La ministra colombiana de Minas, Irene Vélez, anunció este jueves en Davos que su pais no firmará más contratos de exploración de gas y petróleo, al tiempo que el presidente Gustavo Petro apostó por el turismo y las energías limpias para "llenar el vacío".



"Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo", dijo Vélez en una de las sesiones del encuentro anual de la élite política y económica mundial en la estación de esquí suiza.



"Eso ha sido por supuesto muy polémico a nivel nacional pero para nosotros es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático", añadió.



El gobierno insistió en varias ocasiones en que una decisión de ese tipo no afectaría a los 400 contratos vigentes.



Unos horas después el presidente Petro aseguró que el turismo y las energías limpias podrán sustituir la dependencia del petróleo de la economía colombiana "a corto plazo".



"Una fuerte inversión en turismo, dada la belleza del país, y en la capacidad y potencialidad que tiene el país en generación de energías limpias podría perfectamente, en un corto plazo, o en una transición, llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil de la que precisamente dependimos", dijo Petro a los periodistas en Davos.



El petróleo representa cerca de la tercera parte de las exportaciones de Colombia, unos 13,500 millones de dólares, según datos de 2021.



La importante delegación colombiana, encabezada por el presidente y varios ministros, ha llevado a Davos un mensaje centrado en el cambio climático, en el que Petro llamó a "superar" el capitalismo, incapaz según él de hacer frente a esa crisis.



Petro asumió el poder en agosto de 2022, convirtiéndose en el primer mandatario de izquierda en Colombia.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.