Fundador de plataforma FTX, Sam Bankman-Fried, se declara no culpable de fraude en EEUU

El cofundador y ex número uno de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró no culpable de fraude este martes en Estados Unidos.



El empresario de 30 años, que está en libertad bajo fianza, presentó su declaración en un tribunal federal de Manhattan ante el juez Lewis Kaplan.



Durante la audiencia, el trader y empresario, de traje y corbata oscuros, mantuvo silencio y dejó a su abogado, Mark Cohen, hablar en su nombre.



La estrategia de Sam Bankman-Fried difiere de la de Gary Wang, un ex directivo de FTX que se declaró culpable el mes pasado y colabora con las autoridades, al igual que Caroline Ellison, ex responsable de Alameda Research, firma de inversiones hermana de FTX.



FTX y Alameda Research quebraron en 2022. El negocio llegó a valorarse en unos 32,000 millones de dólares antes de la bancarrota.



Bankman-Fried es sospechoso de haber utilizado, junto a colaboradores, fondos depositados en la plataforma por clientes para realizar operaciones especulativas a través de Alameda Research.



Además es sospechoso de haber invertido parte de ese dinero en bienes inmobiliarios en las Bahamas y haber efectuado donaciones a políticos demócratas -siempre con fondos de clientes-, entre ellos Joe Biden, durante la campaña presidencial.



El empresario fue acusado de ocho cargos, entre ellos conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones a la ley de financiamiento electoral.



Bankman-Fried se declaró no culpable de las ocho acusaciones, cinco de las cuales tienen una pena máxima de 20 años de prisión cada una, por lo que el empresario se arriesga a pasar el resto de su vida en la cárcel.



Desde la quiebra de FTX, el 11 de noviembre, Sam Bankman-Fried sostuvo varias veces públicamente que no dirigía Alameda Research desde hacía meses, incriminando indirectamente a Ellison.



Esta afirmación es cuestionada por la fiscalía, que afirma que "SBF", como se le conoce por sus iniciales, fue el principal tomador de decisiones en Alameda hasta la quiebra de FTX.





- El juicio -



El juez Kaplan fijó el 2 de octubre como fecha tentativa para el inicio del juicio.



La representante de la oficina del fiscal federal de Manhattan, Danielle Sassoon, estimó que se necesitarán cuatro semanas para este proceso, en tanto los abogados de la defensa hablan de dos a tres semanas. El juez no se pronunció sobre este punto.



Bankman-Fried fue liberado bajo fianza de 250 millones de dólares el mes pasado luego de ser extraditado de las Bahamas, sede de FTX, tras el colapso de su plataforma.



El 22 de diciembre, el juez Gabriel Gorenstein emitió el fallo ordenando la liberación bajo fianza de Bankman-Fried durante la audiencia de lectura de cargos en su contra en un tribunal federal de Manhattan.



Bankman-Fried, quien recientemente afirmó que solo le quedaban 100,000 dólares en el banco, tendrá que vivir en la casa de sus padres en Palo Alto, California, dictaminó el juez.



Según el acuerdo, el exmultimillonario de 30 años, alguna vez promocionado como un posible futuro Warren Buffett -el legendario inversor estadounidense-, estará sujeto a monitoreo electrónico.

La fiscalía aseguró este martes que el número de afectados puede "superar el millón" de personas.