Reserva Federal de EEUU anuncia la mayor alza de tasas en casi 30 años

La Reserva Federal estadounidense, "fuertemente determinada a llevar la inflación a su objetivo de 2%" anual, aumentó sus tasas de interés de referencia en tres cuartos de punto porcentual este miércoles, el mayor incremento desde 1994, según un comunicado oficial.



Se trata de la tercera alza consecutiva y la mayor en más de 27 años, y lleva las tasas de referencia a un rango de 1,5-1,75%.



La Fed (banco central) precisó en su comunicado que anticipa otras alzas de sus tipos de interés de referencia. La mayor parte de los integrantes del comité de política monetaria (FOMC) prevén que, de aquí a fin de año, el rango suba a 3,25-3,50%.



De hecho, el presidente del organismo, Jerome Powell, estimó que un nuevo incremento de hasta 0,75 puntos porcentuales es "muy probable" en la reunión de julio. "Evidentemente, el aumento de 75 puntos de base de hoy" miércoles "es poco frecuente e importante (...). En esta perspectiva, un incremento de 50 puntos de base o de 75 puntos de base parece muy probable en nuestra próxima reunión", dijo durante la conferencia de prensa posterior al encuentro de dos días del FOMC, mientras Wall Street cobraba impulso tras los anuncios.



El índice Dow Jones ganó así 1,00% a 30.668,53 puntos, el S&P 500 1,46% a 3.789,99 unidades, y el tecnológico Nasdaq 2,50% a 11.099,15 al cierre.



Para Peter Cardillo, de Spartan Capital, "la Fed habló firmemente y al mercado le gustó eso".



- Nuevas previsiones -

La Fed también aumentó su pronóstico de inflación para 2022 a 5,2% y recortó su previsión de crecimiento del PIB a 1,7%.



La inflación sigue "alta y refleja los desequilibrios entre oferta y demanda vinculados a la pandemia, los precios de la energía más altos y, más ampliamente, las presiones sobre los precios", indicó el banco central.



La Fed señaló que la invasión de Ucrania y las sanciones posteriores a Rusia crearon "presiones adicionales al alza sobre la inflación y pesan sobre la actividad económica mundial".



Además, los confinamientos en China aumentan los problemas en las cadenas de suministro, y todo esto frena la expansión económica estadounidense.



Para la Fed, la tasa de desempleo se ubicará en 3,7% a fines de 2022 en Estados Unidos, contra 3,5% que esperaba en su reunión anterior y era el nivel de febrero de 2020, el más bajo de la historia del país, antes de que estallara la pandemia de coronavirus.



La perspectiva de un aumento mayor de las tasas de interés agitó a los mercados desde la semana pasada, luego de conocerse un dato de inflación para mayo publicado el viernes.



El dato de precios al consumo dio cuenta de un incremento récord en 40 años en la medición a 12 meses, con un 8,6%.

- Sin margen para el error -

Las alzas en las tasas directrices aumentan el costo de los préstamos que los bancos comerciales otorgan a sus clientes.



La Fed está luchando aún más para frenar la inflación porque su credibilidad está en juego. Sus responsables afirmaron durante meses que este aumento de precios solo sería temporal y, por lo tanto, recién comenzaron a apretar las tuercas en marzo.



"La actividad económica en general repuntó", luego de contraerse en el primer trimestre, señaló este miércoles la Fed, citando un "crecimiento robusto del empleo en los últimos meses y una tasa de desempleo a un nivel bajo".



"En retrospectiva, (...) probablemente hubiera sido mejor subir las tasas antes", admitió Powell el mes pasado en una entrevista con The Wall Street Journal.



La secretaria del Tesoro de Joe Biden, Janet Yellen, también admitió que no había previsto este aumento de precios.



La Fed es independiente del gobierno federal, pero Powell fue recibido recientemente por Biden en la Casa Blanca, junto con Yellen, para una rara reunión dedicada a la inflación.



La Fed debe por otra parte tener cuidado al frenar deliberadamente la economía, para no hundirla en una recesión.



"Somos muy conscientes de los peligros. Pero diría que el peor error que podríamos cometer, sería fracasar (en controlar la inflación), lo cual no es una opción", sostuvo este miércoles Powell.