EEUU no entrará en recesión, afirma Biden a días de conocerse PIB de 2o trimestre

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó el lunes que no prevé que la economía de su país entre en recesión, a días de conocerse, el jueves, los datos del PIB local para el segundo trimestre.



"No entraremos en recesión, en mi opinión", dijo Biden a periodistas, después de que las cifras del primer trimestre mostraran una contracción del PIB. El mandatario citó la fortaleza del mercado laboral y sostuvo: "Iremos de este crecimiento rápido a un crecimiento sostenido".



La secretaria del Tesoro de Biden, Janet Yellen, señaló el domingo que la economía estadounidense se "desacelera", pero sostuvo que los datos no anuncian una recesión.



"No digo que evitaremos definitivamente una recesión, pero creo que existe una vía para mantener el vigor del mercado laboral y bajar la inflación", destacó.



El crecimiento del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre se conocerá el jueves y se espera una ligera alza, luego de un primer trimestre negativo (-1,6% en proyección anual, la medición preferida en el país, que proyecta el crecimiento a 12 meses en las condiciones al momento de realizarse el estudio).



Si se produjera una contracción, Estados Unidos estaría técnicamente en una recesión, al registrar dos trimestres en negativo.



Pero para Yellen, una recesión "es una contracción generalizada de la economía. E incluso si (el PIB del segundo trimestre muestra cifras) negativas, no estaremos en recesión actualmente", insistió.

