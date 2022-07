La economía de EEUU vuelve a contraerse y crece el temor a una recesión

El producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos volvió a contraerse en el segundo trimestre, aumentando el riesgo de recesión en la mayor economía mundial a pocos meses de unas elecciones clave para Joe Biden.



Según cifras publicadas el jueves por el Departamento de Comercio, la contracción del PIB fue del 0,9% en proyección anual, la medida preferida en Estados Unidos, que compara la actividad de un trimestre con el anterior, y luego la proyecta al resto del año. En el primer trimestre, el PIB se contrajo 1,6%.

La definición comúnmente aceptada de recesión corresponde a dos trimestres consecutivos de disminución del PIB, pero muchos economistas, y también la administración de Joe Biden, afirman que la economía no está necesariamente en recesión pues muestra otros indicadores favorables, como los datos del mercado laboral.



Pese a los resultados del PIB, Biden dijo el jueves que la economía está en "buen camino".



"No es sorprendente que la economía se enlentezca cuando la Reserva Federal actúa para reducir la inflación", sostuvo Biden en un comunicado, un día después de que la Fed (banco central) aumentara por cuarta vez consecutiva sus tasas de interés en busca de frenar el alza de precios.



La caída del PIB refleja una baja de las inversiones de las empresas y la de las compras de viviendas por parte de las familias, según el Departamento de Comercio. Asimismo, el gobierno federal, los estatales y las administraciones locales contuvieron sus gastos.



El consumo se mantuvo gracias a los gastos en el sector de servicios que, no obstante, debió aumentar sus precios por la inflación.





- ¿Recesión, sí o no? -



Con los datos del jueves vuelve el debate de si Estados Unidos entró o no en recesión.



Solo un organismo en Estados Unidos tiene autoridad para determinar oficialmente los periodos de recesión, el National Bureau of Economic Research (NBER, Oficina Nacional de Investigación Económica), pero lo hace con un retraso de varios meses.



"Consideramos una serie de indicadores", explica la entidad en su página web que, de todas formas, señala "la amplitud del declive de la actividad" económica.



"Esto no se parece a una recesión", sostuvo Biden, señalando entre otros la fortaleza la del mercado laboral.



En tanto la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sostuvo que la economía estadounidense es "resiliente" aunque se "desacelera".



"La mayoría de los economistas y de los estadounidenses tienen una definición similar de recesión: pérdidas sustanciales de empleos y despidos masivos. (...) No es lo que vemos en este momento", sostuvo Yellen durante una conferencia de prensa.



La jerarca reiteró su visión de que el país está "en transición hacia un crecimiento más estable y duradero".



La oposición percibe la situación de forma distinta. "Primicia para Joe Biden: no se puede cambiar la realidad discutiendo sus definiciones", reaccionó el Partido Republicano.