EEUU corre riesgo de default desde julio, advierte oficina del Congreso

Estados Unidos corre el riesgo de incumplir sus obligaciones de deuda desde julio si el Congreso no resuelve un bloqueo para elevar el límite de endeudamiento federal, estimó el miércoles la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).



La estimación de esa oficina no partidista se produce cuando los republicanos amenazan con bloquear el aumento del tope de la deuda del país si los demócratas no hacen recortes presupuestarios en el futuro.



"Si el límite de deuda se mantiene sin cambios, la capacidad del gobierno para pedir prestado mediante medidas extraordinarias se agotará entre julio y septiembre de 2023", dijo la CBO.



La estimación proporciona otra referencia además de las expectativas del Departamento del Tesoro.



En enero, Estados Unidos alcanzó su límite de endeudamiento de 31.4 billones de dólares, lo que llevó al Tesoro a tomar medidas.



El Tesoro dijo anteriormente que sus fondos y "medidas extraordinarias" durarían probablemente hasta principios de junio.



"Si no se eleva o suspende el límite de la deuda antes de que se agoten las medidas extraordinarias, el gobierno quedaría incapaz de pagar íntegramente sus obligaciones", advirtió la CBO.



En consecuencia, "el gobierno tendría que retrasar algunos pagos, incumplir sus obligaciones de deuda, o ambas cosas", añadió.



El plazo final es incierto y, si la recaudación es insuficiente, el Tesoro podría quedarse sin fondos antes de julio, según la oficina.

