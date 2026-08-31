Casi la mitad del petróleo del mundo proviene de países afectados por conflictos en 2026. Eso es lo que muestran cálculos de Reuters, que destacan que las actuales interrupciones han superado crisis energéticas anteriores.

Robert Harvey, corresponsal de energía de la agencia, lo explica.

Impacto de conflictos

"Los países afectados por conflictos en 2026 representaron aproximadamente el 43% del suministro mundial de petróleo el año pasado. Eso equivale a 45 millones de barriles por día."

Hace seis meses, ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desencadenaron lo que se convirtió en la mayor crisis de suministro de petróleo jamás registrada, sin un final claro a la vista.

"Antes de la guerra, veíamos alrededor de 20 millones de barriles de petróleo por día transitando por el estrecho de Ormuz. Cuando comenzó la guerra y fue cerrado, esa cifra cayó efectivamente a niveles muy, muy bajos. El dato real es extremadamente difícil de determinar."

Al mismo tiempo, la guerra entre Rusia y Ucrania obligó a recortes en la producción y el refinado, incluso en el vecino Kazajistán este año.

Medidas en Rusia

"Lo que esto hizo fue esencialmente crear en Rusia una especie de crisis de combustibles, de modo que la gasolina y el diésel utilizados por la industria y también por los consumidores rusos se volvieron más escasos este año debido a esos ataques contra la capacidad de refinación", explica Harvey.

Situación en Libia y Venezuela

El gobierno ruso tuvo que adoptar medidas para apoyar el suministro interno, lo que significó prohibir las exportaciones. Y eso es muy significativo, porque Rusia es uno de los mayores exportadores de diésel, en particular, de todo el mundo.

El conflicto en curso en Libia y las restricciones de Estados Unidos a las exportaciones de petróleo de Venezuela a comienzos de año aumentaron aún más la presión.

"Ha habido protestas, algunos enfrentamientos y ahora incluso ataques con drones en Libia contra algunas instalaciones petroleras. Han retirado volúmenes menores de producción, de forma más esporádica, diría yo. Y en Venezuela, obviamente, tuvimos la inestabilidad y la captura del presidente Nicolás Maduro, o expresidente, a comienzos de este año".

Para Harvey fue evidente que en el país sudamericano redujeron la producción porque las existencias se estaban acumulando, lo que agravó la situación global.