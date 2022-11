Meta, la casa matriz de Facebook, anuncia 11,000 despidos

Por primera vez desde la creación de Facebook, Mark Zuckerberg tuvo que anunciar este miércoles el despido de empleados, un total de 11,000, lo que corresponde a alrededor del 13% de los efectivos de Meta, la casa matriz del gigante de las redes sociales.



"Hoy les comparto algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta", anunció Zuckerberg, director ejecutivo del grupo, en un mensaje dirigido a los empleados.



"He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente 13% y separarme de 11,000 de nuestros talentosos empleados", agregó.



Las contrataciones dentro del grupo también están congeladas hasta finales de marzo de 2023.



Este es el primer plan social de envergadura en la historia del grupo estadounidense de tecnología.



"Quiero asumir la responsabilidad por estas decisiones y por cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados", destacó Zuckerberg. Meta no especificó de inmediato la distribución geográfica de las supresiones de los puestos de trabajo.



Al 30 de septiembre, Meta contaba en su plantilla con unos 87,000 empleados en todo el mundo en sus diferentes plataformas, que incluyen además a las redes sociales Facebook e Instagram y a la mensajería instantánea Whatsup.



Recientemente la compañía publicó decepcionantes resultados trimestrales, con una caída de su volumen de negocios y de sus ganancias, así como un estancamiento del número de usuarios.



Este balance aceleró el declive de la acción de la empresa, que perdió en total más del 70% desde el comienzo del año en el Nasdaq.



Zuckerberg había anunciado en esa ocasión que el número de empleados del grupo no aumentaría e incluso podría disminuir a partir de ese momento hasta finales de 2023.





- Despidos masivos en el sector tecnológico -

En Estados Unidos, los empleados despedidos recibirán 16 semanas de salario básico y dos semanas adicionales de sueldo por cada año de servicio. La compañía cubrirá su seguro médico durante 6 meses.



También se comprometió a ayudar a los empleados no estadounidenses en sus trámites relacionados con sus visas de trabajo.



Los despidos en Meta se inscriben en un contexto más amplio de supresión masiva de puestos en el sector, enfrentado sobre todo a la ralentización de sus ingresos publicitarios, sustento de numerosas empresas tecnológicas.



A finales de agosto, Snap, la empresa matriz de la aplicación Snapchat, eliminó alrededor del 20% de su personal, es decir, más de 1.200 empleados.



La semana pasada, dos empresas de Silicon Valley, Stripe (pagos en línea) y Lyft (reservas de coches con conductor), informaron de despidos masivos mientras que Amazon congeló las contrataciones en sus oficinas.



Twitter, recién adquirido por Elon Musk, acaba de despedir a alrededor de la mitad de sus 7,500 asalariados.



En Wall Street, donde el anuncio de Meta estaba ampliamente anticipado, la acción del grupo subió un poco más del 4% en los intercambios electrónicos previos a la apertura.



"Es un momento triste y no hay forma de evitarlo", escribió Zuckerberg. "A los que se van, quiero darles las gracias una vez más por todas sus contribuciones", añadió.