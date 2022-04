Elon Musk lanza oferta hostil para comprar el "100% de Twitter"

El presidente de Tesla, Elon Musk, que recientemente adquirió el 9,2% del capital de Twitter, lanzó una propuesta hostil para comprar la integralidad de la empresa y retirarla de Wall Street, insistiendo en que es su "mejor y última oferta".



Musk ofreció "comprar 100% de Twitter" a 54,20 dólares por acción, lo que llevaría el valor de la red social a 43.400 millones de dólares, en un documento presentado el miércoles ante la agencia reguladora de la bolsa estadounidense SEC.



El consejo administrativo de Twitter indicó en un comunicado que "va a "examinar con atención" la "oferta no solicitada y no vinculante de Elon Musk" y que decidirá "la línea de acción que crea servirá mejor los intereses de la empresa y de todos los accionistas".



El anuncio de Musk llega días después de que rechazara una silla en la junta directiva de Twitter luego de su adquisición del 9,2% de las acciones de la plataforma.



Dirigiéndose en una carta al presidente del consejo de administración de Twitter, Bret Taylor, Musk afirma haber invertido en la plataforma debido a su importante rol en favor de "la libertad de expresión en todo el planeta" que según él es "un imperativo social en una democracia".



"Sin embargo, desde que hice esta inversión, me di cuenta de que la empresa no prosperaría y no serviría a su imperativo social bajo su forma actual" estima, al proponer retirar a Twitter de la bolsa.



AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.