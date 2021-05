El fuerte mensaje de Ivy Queen contra los feminicidios: "No te aferres a lo que no funciona"

La reguetonera puertorriqueña Ivy Queen, la mujer considerada pionera del género urbano, alzó su voz en contra de los feminicidios en su país con un potente mensaje. "Ni una más, ni una menos", reiteró la nombrada "La reina del reguetón".

La intérprete de "Qué lloren" con su acostumbrada actitud de empoderamiento a las féminas pidió una ley que proteja a las mujeres.

"Mi gente usted se ha preguntado ¿a cuántas mujeres más hay que asesinar para que implanten una ley de inmediato que nos defienda y nos proteja a nosotras? ¿Usted se ha hecho esta pregunta? Yo me la hago, es una pregunta válida cuando estamos viviendo un momento extremo, inescrupuloso y sobre todo asqueante de violencia contra nuestro gremio, contra nuestras mujeres...", comenzó diciendo Ivy Queen.

Agregó: "Si él minimiza tus sentimientos, ahí no era. Si él te hace sentir insegura, ahí tampoco era. Si te hace sentir mal por tu cuerpo, ahí no era. Si te toca con golpes y no caricias, ahí no era ciela. No te aferres a lo que no funciona".

La cantante urbana insistió en que la mujer no puede seguir en una relación que no funciona por más enamorada que se sienta.

“Ciela, definitivamente ámate. Ámate porque eres infinita. Permítete a ti misma sanar, permítete a ti misma florecer, observa las señales", dijo.

"Exigir una vida libre de violencia y exigir justicia no debe ser demasiado. Nosotras las mujeres necesitamos leyes que realmente nos protejan", continuó diciendo la artista.

La intérprete de "La vida es así" precisó que ahora es el momento para que los gobiernos hagan algo al respecto, y finalizó el video con la frase "ni una más, ni una menos".

Reseña el medio Los 40 Chile que la cantante de "Yo quiero bailar" es una abanderada del feminismo y de la incursión de las mujeres en el género urbano. De hecho, el referido tema sigue siendo cantado y bailado hasta el día de hoy, incluso sus letras aparecen escritas en los carteles de las manifestaciones feministas o para el Día de La Mujer.

Otra que levantó su voz fue la dominicana Natti Natasha.

La reguetonera que está comprometida con el promotor boricua Raphy Pina se solidarizó por los asesinatos de Keishla Rodríguez y de Andrea Ruiz Costas.

“¿Por qué quieren maltratarnos? ¿Por qué siguen las muertes? ¿Qué ganan atropellándonos física y mentalmente?", dijo en su mensaje la intérprete de "Me estás matando", compartiendo precisamente un pedazo de esa canción sobre el maltrato a las mujeres.