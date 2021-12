El tradicional lechón asado escasea en la cena de Fin de Año de los cubanos

La carne de puerco cocinada a fuego lento, es una tradición que muchas familias en Cuba no podrán disfrutar este 31 de diciembre, una fecha de doble significado por el año que empieza y un nuevo aniversario de su revolución.



"No todo el mundo va a tener el privilegio de comerse un pedacito de carne (de cerdo) porque la economía no está buena y (el precio de) la carne cada día más para arriba", lamenta Ana Marco, una artesana de 52 años, agradecida de que su esposo migrante haya traído dólares de Estados Unidos para tener una buena celebración.

