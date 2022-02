Noche brutal para Ucrania y rusos aceptan bajas

Ucrania informó el domingo que accedió a un diálogo con Rusia en el cuarto día de la invasión de las tropas rusas contra el país vecino, mientras el presidente Vladimir Putin ordenó a los militares colocar las "fuerzas de disuasión" nucleares en alerta.



La presidencia ucraniana informó que una delegación del país se reunirá con representantes rusos en la frontera con Bielorrusia, pero no precisó cuándo. Fuentes rusas afirman que empezarían hoy.



La reunión, "sin condiciones previas" según Kiev, tendrá lugar en la región del río Prípiat, cerca de la zona de exclusión de la central nuclear de Chérnobil. Aunque el Kremlin afirma que será en Gomel, en Bielorrusia.



El canciller de Ucrania, Dmitro Kuleba, advirtió que su país no va a "capitular".



"Digo las cosas claramente, como siempre: no creo que dé resultado" pero "tenemos que intentarlo", declaró Zelenski en un video.

