EEUU teme por civiles en Ucrania ante aumento "impactante" de número de víctimas

Estados Unidos teme que Rusia esté atacando a civiles en Ucrania y ha advertido este miércoles que Moscú transporta municiones de racimo y otras armas letales al país.



Una semana después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, invadiera a su vecino de Europa del Este, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó en rueda de prensa en Washington que el saldo de pérdidas de vidas es "impactante".



"Cientos, si no miles, de civiles han resultado muertos o heridos", dijo Blinken, quien viajará a Europa del Este la próxima semana para reforzar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.



Rusia ha lanzado ataques contra edificios y ciudades que "no son objetivos militares", dijo, y añadió que "las consecuencias humanitarias aumentarán en los próximos días".



El miércoles la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, aseguró que Rusia estaba trasladando "armamento excepcionalmente letal" a Ucrania. Esto incluye municiones de racimo y bombas de vacío, que según dijo a la Asamblea General, están prohibidas por el derecho internacional y "no tienen cabida en el campo de batalla".



Un funcionario del Pentágono que pidió el anonimato también advirtió que "prevén un aumento de los ataques de artillería" a medida que las fuerzas rusas intentan rodear las ciudades ucranianas.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.