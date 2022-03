Lula advierte que nueva Guerra Fría pondría en riesgo supervivencia humana

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió este jueves desde México que una nueva guerra que involucre a las grandes potencias podría poner en riesgo la supervivencia de la humanidad.



"Las grandes potencias necesitan entender que no queremos ser enemigos de nadie, no nos interesa (...) una nueva Guerra Fría involucrando a Estados Unidos, China o Rusia, arrastrando al planeta entero a un conflicto que puede poner en riesgo la misma sobrevivencia de la humanidad", dijo el exmandatario izquierdista ante legisladores mexicanos.



Lula, favorito para la elección presidencial de octubre en Brasil pero que aún no lanza su candidatura, aludía a la invasión rusa de Ucrania, la cual, señaló, debe ser resuelta por la vía de la negociación dejando de lado las armas.



"Es inadmisible que un país se sienta con el derecho de instalar bases militares alrededor de otro país, es inadmisible que un país reaccione invadiendo a otro. Las guerras no llevan a nada, llevan nada más a muerte, destrucción, miseria y hambre", subrayó.



También lamentó que en pleno siglo XXI haya dirigentes que se siguen comportando como "nuestros antepasados prehistóricos", para quienes "la única ley en vigor es la del más fuerte".

