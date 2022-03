Presidente ucraniano acusa a Rusia de recurrir al "terror nuclear"

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó este viernes a Moscú de recurrir al "terror nuclear" tras el incendio causado por un ataque ruso en la mayor central nuclear de Europa que, sin embargo, no experimentó un aumento en los niveles de radiación.



Tras unas horas de alarma, en las que Kiev alertó de un posible desastre "diez veces más grande que Chernóbil", los servicios de socorro ucranianos pudieron extinguir las llamas que no afectaron instalaciones secundarias.



En el inicio de la segunda semana de invasión, Rusia intensificó sus bombardeos, que provocaron numerosas víctimas civiles y daños materiales. La perspectiva de un alto el fuego parece lejana y, en una segunda ronda de negociación, ambos bandos solo acordaron crear corredores humanitarios.



Aparentemente ralentizada en Kiev y en Járkov, la segunda ciudad ucraniana en el noreste, la invasión progresa en el sur. Allí, ataques rusos provocaron un incendio en la central nuclear de Zaporiyia, ubicada unos 150 km al norte de la península de Crimea que Moscú se anexionó en 2014.



"Ningún otro país excepto Rusia ha disparado jamás contra centrales nucleares (...) Este Estado terrorista recurre ahora al terror nuclear", dijo en un video el presidente ucraniano Zelenski, acusando a Moscú de querer "repetir" la catástrofe de Chernóbil.



También aseguró que fueron tanques rusos los que abrieron fuego. "Estos tanques están equipados de visores térmicos, con lo que saben qué hacen, estaban preparados", aseguró.



El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) indicó que los niveles de radiación del lugar no se vieron alterados y el fuego no alcanzó el equipamiento "esencial", pero alertó del "grave peligro" de ese ataque.

