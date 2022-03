EEUU advierte que Corea del Norte puede tener otras armas "en reserva"

Ante un Consejo de Seguridad de la ONU dividido, Estados Unidos pidió el viernes sanciones más duras contra Corea del Norte, acusada de "provocaciones cada vez más peligrosas", un día después de que disparara un misil balístico intercontinental.



Tras horas de reunión, 15 países, alguno de los cuales no forma parte del Consejo, (Albania, Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos) "condenaron en los términos más enérgicos el lanzamiento por parte de la RPDC (República Popular Democrática de Corea) de un misil balístico intercontinental (ICBM) el 24 de marzo".



El lanzamiento "representa una amenaza, no solo para la región, sino para toda la comunidad internacional", dijo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.



Los 15 gobiernos firmantes "llaman a todos los miembros de la ONU, en particular a los del Consejo de Seguridad, para que se unan (a ellos) para condenar este comportamiento, y pidan a la RPDC abandonar su programa de armas de destrucción masiva y su programa de misiles balísticos, y se comprometa con los esfuerzos diplomáticos para una desnuclearización" de la península coreana.



