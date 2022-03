Ucrania ve señales “positivas” tras negociación con Rusia, Occidente sigue en guardia

Rusia se comprometió este martes a una desescalada en torno a Kiev y otra ciudad de Ucrania, que vio señales "positivas" en la última reunión de negociación, pero las potencias occidentales llamaron a no bajar la guardia hasta verificar que Moscú cumple con su palabra.



El anuncio ruso fue hecho tras una reunión de los negociadores en Estambul, con el fin de buscar una salida a un conflicto que se inició con la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero y ha dejado ya miles de muertos y millones de desplazados.



El ministro ruso de Defensa, Alexánder Fomín, afirmó en Moscú que "las negociaciones sobre un acuerdo de neutralidad y el estatuto no nuclear de Ucrania entran en una dimensión práctica" y que Rusia decidió reducir de manera "radical" su actividad militar en torno a Kiev, la capital del país, y Chernígov (norte).



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que vio señales "positivas" en las negociaciones de Estambul, pero aseguró que su país no reducirá sus "esfuerzos de defensa" ante la invasión rusa.



El Estado Mayor ucraniano advirtió en un comunicado el martes por la noche que "la llamada +retirada de tropas+ es probablemente una rotación de unidades individuales que busca confundir al comando militar" de Kiev.