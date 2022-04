La guerra en Ucrania amenaza con hundir el "fish and chips" inglés

Han capeado el Brexit y el covid-19 e intentan sobrevivir a una inflación histórica, pero la guerra en Ucrania amenaza con hundir a miles de vendedores del tradicional "fish and chips", símbolo nacional de la comida barata y popular en el Reino Unido.



En Brighton, en la costa sur de Inglaterra, a la propietaria del "Captain's", Pam Sandhu, no le gusta quejarse. Pero en sus grandes frigoríficos muchas de las cajas están vacías, cuando deberían estar repletas de bacalao, destinado a ser empanado y servido con patatas fritas como dicta la tradición.



"Con la guerra en Ucrania, no queda pescado o sólo una pequeña cantidad", dice. "Y los precios se han duplicado desde el año pasado".

En este soleado viernes de primavera, le preocupa si tendrá suficiente bacalao para terminar el fin de semana.



Lleva 30 años trabajando en el negocio del pescado con patatas fritas, a menudo los siete días de la semana, y asegura que nunca antes había tenido problemas de abastecimiento, ni tanta presión sobre los costes.

Compró hace tres años su restaurante de Brighton, que tiene terraza con vistas a la playa, preveía abrirlo en marzo de 2020.

