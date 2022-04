López Obrador triunfa en referendo revocatorio en México y descarta reelección

El presidente Andrés Manuel López Obrador gobernará en México hasta 2024, tras imponerse en un referendo la opción que defendía su continuidad, aunque con una baja participación.



Al agradecer el apoyo, López Obrador descartó que vaya a usar esta victoria para impulsar una reforma constitucional que le permita ser reelegido.



"No me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Vamos a terminar la obra de transformación", dijo el mandatario izquierdista en un mensaje difundido en sus redes sociales.



Según un conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), entre 90,3% y 91,9% de los electores votaron a favor de que López Obrador "siga en la presidencia", frente al rango de 6,4% a 7,8% que apoyaron revocarle el mandato "por pérdida de la confianza". La participación fue de entre 17% y 18,2%.

