Tatuajes para disimular cicatrices y superar el pasado en Brasil

Frente al espejo, Marlene admira su flamante tatuaje de flores sobre su pecho izquierdo. Al fin dejará de ver la cicatriz circular que le dejó la cirugía por cáncer de mama, gracias a una de las iniciativas en Brasil para superar heridas del pasado.



"Aunque no la mostrara, me dolía ver esa marca", dice Marlene Silva dos Santos, de 51 años, quien hace unos cinco sufrió esa enfermedad.



"Pero ahora veo flores. No pensé que podía quedar tan bonito", agrega emocionada, con la piel todavía caliente por el trabajo de la aguja.



Durante varias horas, Marlene ha soportado sin quejarse su trazo profundo, tendida en la camilla de un estudio de tatuajes de Sao Paulo, cuyo colorido contrasta con sus recuerdos todavía latentes de las salas de hospital donde fue tratada con quimioterapia.



El resultado es un dibujo floral que desciende por el torso hasta convertirse en diamantes, mientras que otro pequeño tatuaje simula el pezón que perdió en la operación en que le extirparon y reconstituyeron una mama.



Marlene es una de las casi 160 mujeres a quienes la paulista Karlla Mendes tatuó como parte de un proyecto social para ayudar a cerrar simbólicamente heridas cicatrizadas.



Muchas de ellas, producto de enfermedades, violencia de género o accidentes.



La iniciativa, llamada "We are diamonds" (Somos diamantes), comenzó en 2017, con esa piedra preciosa como un símbolo que Mendes convirtió en una marca personal. "Quiero transmitirles (a esas mujeres) que somos como diamantes en bruto que vamos puliendo durante nuestra vida", dice la tatuadora, que ofrece su trabajo ad honorem, en asociación con distintas oenegés.

"Es muy gratificante ayudarlas con mi arte a transformar y cambiar el significado de una cicatriz que trae malos recuerdos por algo que les haga amarse", dice Mendes.